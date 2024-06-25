الخارجية الأمريكية: نجري مراجعاتنا الخاصة بشأن جرائم حرب محتملة بغزة

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن الخارجية الأمريكية قولها إنهم يجرون مراجعات خاصة بشأن جرائم حرب محتملة في غزة، وإنها منفصلة عما تجريه إسرائيل من مراجعات.

ووفقا لـ"الجزيرة"، أكدت الوزارة الأمريكية أنه لا بديل لإيصال المساعدات إلى غزة أفضل من طرق البر ولا سبيل لزيادتها إلا وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن "الوضع الإنساني على الأرض في غزة مترد للغاية ونركز على التخفيف من حدته".

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت "أكد أن إسرائيل تفضل حلا دبلوماسيا في الشمال ونعتقد أن ذلك يصب في مصلحة كل الأطراف"، معربة عن اعتقادها بأنه لا يزال من الممكن التوصل لحل دبلوماسي للوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

في السياق ذاته، نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قوله: "نبذل كل ما في وسعنا لتجنب الحرب في لبنان"، مؤكدا: " نريد حلولا دبلوماسية للتطورات بين لبنان وإسرائيل".

وأضاف المتحدث: "حان الوقت لوقف هجمات حزب الله على إسرائيل. و ندعو إيران للتوقف عن دعم وتسليح وكلائها في المنطقة".