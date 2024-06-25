مبابي المقنع يسجل هدفه الأول في تاريخ اليورو

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كتب كيليان مبابي اسمه في سجلات هدافي بطولة كأس الأمم الأوروبية بعدما احرز أول هدف لمنتخب فرنسا في يورو 2024 والمقامة في ألمانيا.

وسجل نجم ريال مدريد الجديد هدف فرنسا الأول في مرمى بولندا بالدقيقة 56 من ركلة جزاء باللقاء الذي يجمعهما على ستاد سيجنال إيدونا بارك، ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات اليورو.

ويعد هذا الهدف هو الأول بقدم لاعب فرنسي في يورو 2024 بألمانيا، حيث حقق الديوك الفوز على النمسا في الجولة الأولى بهدف ذاتي.

وعجز مبابي هز الشباك في 4 مباريات خاضها خلال يورو 2021.

وغاب مبابي عن المباراة الماضية أمام هولندا بسبب تعرضه لكسر في الأنف خلال مباراة النمسا يوم الإثنين من الأسبوع الماضي.

وخاض مبابي أمام بولندا مباراته رقم 20 مع منتخب فرنسا على مستوى البطولات الكبرى (كأس العالم وكأس أمم أوروبا).

وبات مبابي أصغر لاعب في تاريخ فرنسا يشارك في 20 مباراة وهو بعمر 25 عامًا و 188 يومًا.