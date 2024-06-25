 زيلينسكي يبحث مع رئيسة البوندسرات الألماني الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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زيلينسكي يبحث مع رئيسة البوندسرات الألماني الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

د ب ا
نشر في: الثلاثاء 25 يونيو 2024 - 4:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يونيو 2024 - 4:12 م

عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جلسة مباحثات في كييف اليوم الثلاثاء، مع مانويلا شفسيج رئيسة المجلس الاتحادي الألماني(البوندسرات).

وخلال الجلسة التي استمرت نحو الساعة، تحدثت شفسيج لصالح انضمام أوكرانيا إلى التكتل.

وجاء الاجتماع قبيل بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا الرسمية إلى الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج اليوم الثلاثاء.

يشار إلى أنه بالإضافة إلى منصبها في البوندسرات، تشغل شفسيج أيضا منصب رئيسة وزراء ولاية مكلنبورج فوربومرن شمال ألمانيا.

وعلى المستوى الوطني يمثل البوندسرات 16 ولاية اتحادية في ألمانيا.

وفي أعقاب اللقاء قالت شفسيج :" إن هذا يوم مهم لأوكرانيا، ولكنه مهم أيضا للاتحاد الأوروبي، إن الولايات الألمانية تدعم هذا الانضمام".

كما تناولت المحادثات بين شفسيج وزيلينسكي موضوعات الاقتصاد والشراكات الإقليمية والدعم العسكري لأوكرانيا.


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