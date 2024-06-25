أكاديمية الشرطة تنظم دورتين تدريبيتين للكوادر الأمنية الإفريقية

نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية، دورتين تدريبيتين فى مجالي (حراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة – تأمين وإدارة منافذ الدولة) خلال الفترة من 4 مايو الماضي، وحتى 24 يونيو الجاري.

وشارك بالدورات التدريبية 44 متدربًا من الكوادر الأمنية الإفريقية يمثلون 22 دولة إفريقية ، فضلاً عن دورة تدريبية فى مجال مكافحة الإرهاب الدولي، عُقدت فى ذات الفترة لـ20 من الكوادر الأمنية من جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الدورات التدريبية تم إعدادها وفقاً لأحدث المعايير التدريبية الدولية وتحت إشراف نُخبة من ضباط الشرطة المصرية المؤهلين علمياً وتدريبياً منذ لحظة وصول المتدربين للبلاد وطوال فترة تواجدهم بها، لافتة إلى تأثير ذلك في تعزيزا أوجه التعاون الأمنى الدولي بين وزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية بالدول الإفريقية التي شاركت في الدورتين التدريبتين، وذلك في مجالات العمل الأمني المختلفة، وتبادل الخبرات، وتوحيد المفاهيم التدريبية من أجل حفظ أمن وسلامة جميع دول القارة الإفريقية.

وأضافت الداخلية، أن البرامج التدريبية التى أعدها مركز بحوث الشرطة للدورتين ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية، والمحور الأول هو المحور العلمي النظري والذي شارك فيه نُخبة من الأساتذة، والخبراء المتخصصين في مجال الدورات، أما المحور الثاني فهو المحور التدريبى التطبيقى، والذي تم خلاله إتاحة الفرصة للتطبيقات العملية لما تم التدريب عليه بالمعاهد الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، والتي تحاكي الواقع المعاصر ، فيما ارتكز المحور الثالث على الجانب الثقافي والسياحي، الذي أتاح الفرصة للمتدربين بزيارة أشهر المعالم السياحية والأثرية والتاريخية الشاهدة على العبقرية المصرية على مر العصور .

كما أكدت الوزارة، حرصها على توفير كل أوجه الرعاية للمتدربين طوال فترة انعقاد الدورات في إطار دعم أواصر الصلات بين مصر وأشقائها من الدول الصديقة على كل الأصعدة انطلاقاً من إيمانها بأهمية إرساء دعائم الأمن والاستقرار على الساحة الدولية.



