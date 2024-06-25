مانشستر يونايتد يستقر على تجديد تعاقده مع تن هاج

أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قرر تجديد تعاقده مع المدير الفني للفريق الكروي الأول الهولندي إريك تن هاج.

ووفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإنه من المقرر أن يوقع المدير الفني على عقد جديد، مشيرًا إلى أن الاتفاق على تجديد التعاقد قد تم.

وأضاف أن الاتصالات بين الإدارة والمدير الفني متقدمة، على أن تكون نهايتها خلال هذا الأسبوع بعد وضع الشروط واللمات الأخيرة في العقد مع وكلائه.

وتابع أنه سيكون هناك تغييرات في الطاقم الإداري المعاون للمدرب الهولندي، مع إضافة رود فان نيستلروي مدربًا مساعدًا.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه نجح في التتويج بلقب كأس الاتحاد بعد الفوز على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.