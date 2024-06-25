تتواصل اليوم فعاليات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، وذلك بـ 4 مواجهات على مستوى المجموعتين الثالثة والرابعة.

تبدأ اللقاءات في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن المجموعة الرابعة، حيث يتقابل منتخبا هولندا والنمسا، وفي نفس التوقيت يواجه المنتخب الفرنسي نظيره البولندي.

بولندا كانت قد ودعت منافسات البطولة بالهزيمة في أول مباراتين ضد هولندا والنمسا، أما منتخب فرنسا فلديه 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما يمتلك نظيره الهولندي نفس الرصيد قبل مباراته ضد النمسا صاحب الـ3 نقاط، والذي يمتلك فرصة جيدة للتأهل ضمن أفضل ثوالث حال حصوله على نقطة على الأقل.

وفي المجموعة الثالثة يتقابل منتخبا إنلترا وسلوفينيا، في العاشرة مساءً، وبنفس التوقيت يلعب منتخب الدنمارك ضد صربيا، حيث تتشابك خيوط تلك المجموعة بشكل كبير.

ويحتل الإنجليز الصدارة بـ 4 نقاط، ثم الدنمارك وسلوفينيا نقطتين لكل منهما، وأخيرا صربيا بنقطة وحيدة.

وتبقى الحظوظ قائمة لكل المنتخبات في التأهل للدور الثاني سواء في الصدارة – التي اقترب من حسمها المنتخب الإنجليزي المتأهل على أية حال – أو الوصافة أو حتى ضمن أفضل ثوالث.