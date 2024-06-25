دار الكتب تحتفي بمسيرة المؤرخ الإسلامي أيمن فؤاد سيد

تحتفي الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، بالدكتور أيمن فؤاد سيد، أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة، وخبير المخطوطات، وعضو اللجنة العلمية لمركز تحقيق التراث؛ وذلك في إطار اهتمام وزارة الثقافة بتكريم الشخصيات العلمية، والتي أضاف إلى المكتبة العربية الكثير.

يقام الاحتفال في الثانية عشرة من ظهرا بعد غد الخميس في قاعة علي مبارك بمبنى دار الكتب والوثائق القومية على كورنيش، ويأتي الاحتفاء الدكتور أيمن فؤاد سيد بمناسبة حصوله أخيرًا على جائزة الدوحة للكتاب العربي في دورتها الأولى التأسيسية لعام ٢٠٢٤م بصفته متخصصا في فرع من فروع المعرفة وهو العلوم التاريخية، حيث اسهم بمؤلفات في فنون الفكر الإنساني في الموضوعات التاريخية.

وُلِد الدكتور أيمن فؤاد عام ١٩٤٩م. وحصل على ليسانس آداب قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة عام ١٩٧٢م.وحصل على الماجستير في التاريخ الإسلامي من جامعة القاهرة عام ١٩٨٥م. ونال الدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية من جامعة السوربون عام١٩٨٦م، وهوأستاذ زائر بجامعات متعددة منها باريس، وطوكيو، والجامعة الأمريكية، والكويت.

وتدرج في مناصب علمية وبحثية متعددة منها عمله باحثًا بمعهد المخطوطات العربية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عام ١٩٧٢م-١٩٧٣م . أمين مكتبة القسم العربي بالمعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة عام ١٩٩٠، وأمين مكتبة المعهد الهولندي للآثار والبحوث العربية، ومديرًا لمركز المخطوطات بجامعة الأزهر، ومديرًا لدار الكتب المصرية عام١٩٩٤-١٩٩٩٥م.

ويضم إنتاجه الفكري المتنوع ؛ المحقق، والمؤلف، والمترجم، والمفهرس، والأبحاث والدراسات المنشورة في المؤتمرات والندوات؛ من الكتب التي حققها أيمن فؤاد سيد الجزء الأربعون من أخبار مصر للمسبحي.-ط.- المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، ١٩٧٨م، والمنتقى من أخبار مصر لابن ميسر- ط - القاهرة: المعهد تلعلمي الفرنسي للاثار الشرقية '١٩٨١م، ونصوص من أخبار مصر لابن المأمون-ط -القاهرة: المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، ١٩٨٣م، ومسالك الأبصار وممالك الأمصارلابن فضل الله العمري .-ط.- القاهرة: المعهد العلمي للآثار الشرقية، ١٩٨٥م، والوافي بالوفيات لخليل بن أيبك الصفدي(ج١٨)-ط- بيروت: المعهدالألماني للأبحاث الشرقية، ١٩٨٨م، والقانون في ديوان الرسائل إلى من نال الوزارة لابن الصيرفي-ط- القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 1990م، ورسائل المقريزي في إغاثة الأمة وكشف الغمة وشذور العقود للمقريزي، عام ١٩٩٢م.