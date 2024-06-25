نقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء، إدانة ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة هجمات المستوطنين في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين، قائلة إن توسيع المستوطنات هناك يخالف القانون الدولي ولا يصب في مصلحة أمن إسرائيل.

كما أكدت ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة على أهمية أن تحصل السلطة الفلسطينية على الموارد اللازمة لأداء مهامها.

وفيما يتعلق بصفقة وقف إطلاق النار، قالت إنه "حان الوقت لتوقف حماس تعنّتها وعليها الموافقة على وقف إطلاق النار"، بحسب تعبيرها.

وفي وقت سابق، قالت الأمم المتحدة إعلان وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريش إعاقة تمويل السلطة الفلسطينية يهدد بزعزعة المنظومة المالية في الضفة الغربية، مؤكدة أن إعلانه عن نيته إسباغ الصفة الرسمية على مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة "مصدر قلق بالغ".

وحثت الأمم المتحدة السلطات الإسرائيلية على وقف كافة الأنشطة الاستيطانية فورا، قائلة: "سنظل نسعى لإنهاء الاحتلال بما يتوافق مع القانون الدولي و"حل الدولتين" بحيث تقام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".