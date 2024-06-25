رئيس اللجنة الفنية للحج السياحي: حذرنا منذ عامين من حدوث كارثة في الحج

قال ناصر ترك رئيس اللجنة الفنية للحج السياحي وعضو اللجنة الفنية للحج والعمرة، إنّ اللجنة تحذر منذ عامين من حدوث كارثة خلال موسم الحج.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، أنَّ كل من أساء للمصريين أو للدين يتوجب أن يلقى حسابًا عسيرًا.

وأشار إلى أن من (نظّم رحلات سياحية بتأشيرة زيارة) حصلوا على أموال من المصريين ثم تركوهم في العراء وهربوا، لافتا إلى أنّ من نظم هذه الرحلات معظم وسطاء في الأقاليم يستغلون رغبة البسطاء في أداء مناسك الحج.

ونوه بأن تكاليف أسعار الحج ارتفعت بعد تحرير سعر الصرف، حيث تضاعف سعر الريال، بجانب زيادة الرسوم في السعودية عبر الخدمات التي تقدمها.

وكانت السعودية قد أعلنت وفاة ما لا يقل عن 1301 من الحجاج هذا العام، معظمهم مصريون وتحديدًا ممن لم يحصلوا على تصريح للحج.

وفي أعقاب ذلك، كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بسحب تراخيص 15 شركة سياحة بشكل مبدئي، وإحالة مسئوليها للنيابة العامة وإلزام الشركات بتعويض ذوي الضحايا.