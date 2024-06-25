إسرائيل: اعتراض صاروخين أطلقا من شمال غزة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، "بعد اطلاق صافرات الإنذار في جنوب البلاد مساء اليوم ، نجحت مقاتلات الدفاع الجوي في اعتراض صاروخين عبرا من شمال قطاع غزة".

كانت صافرات الإنذار، قد دوت اليوم الإثنين، للمرة الأولى في مدينة عسقلان الساحلية.

وأصيب شخصان بجروح خلال فرارهما إلى الملاجئ في مدينة عسقلان، التي تبعد نحو 10 كيلومترات على طول الساحل شمالا من قطاع غزة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، بأن صافرات الإنذار دوت أيضا في بلدات متاخمة لقطاع غزة.

وأعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية مسؤوليتها عن الهجمات.