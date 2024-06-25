إسماعيل هنية عن استشهاد عدد من أفراد عائلته بينهم شقيقته: لن نغير مواقفنا ولا مقاومتنا

علق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، على استشهاد شقيقته وعدد من أبناء العائلة في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

وقال هنية في بيان لحماس، اليوم الثلاثاء: «لا يسعني في هذا المقام إلا أن أزف هذه الكوكبة الجديدة من شهداء العائلة بينهم شقيقتي الكبرى وعائلتها». وأضاف: «هم وفدنا الجديد إلى الرحمن الرحيم في هذه الملحمة البطولية تنضم إلى مواكب ووفود شعبنا العظيم الذي لم يتوقف عطاؤه طوال تسعة أشهر».

وتابع هنية: «إذا كان العدو المجرم يظن أن استهداف أهلي وعائلتي سيغير من مواقفنا ومقاومتنا فهو واهم لأن كل شهيد في غزة وفلسطين هو من أهلي ومن عائلتي».

واستكمل رئيس المكتب السياسي لحماس: «شهداء عائلتي هم شهداء شعبنا، وشهداء شعبنا هم أيضا أهلي، فلا فرق بين الشهداء وكلهم اصطفاهم الرحمن ليعبدوا طريقنا نحو النصر والحرية».

وأشار إلى أن دماء الشهداء تطالبهم بألا يساومون ولا يهادنون ولا يغيرون ولا يبدلون ولا يضعفون ولا ييأسون بل يواصلون الطريق بكل إصرار. وسقط 14 شهيدًا بينهم شقيقة إسماعيل هنية، في قصف إسرائيلي طال منزلا بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وسبق أن فقد هنية ثلاثة من أبنائه هم حازم وأمير ومحمد وثلاثة من أحفاده، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة بمخيم الشاطئ غرب غزة أبريل الماضي.