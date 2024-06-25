ارتفاع ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى لها منذ 4 أشهر

أظهرت نتائح مسح أجراه البنك المركزي الكوري الجنوبي ونشر اليوم الثلاثاء ارتفاع ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية خلال الشهر الحالي إلى أعلى مستوى لها خلال 4 أشهر ، مع استمرار تعافي الصادرات واعتدال التضخم.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن مؤشر ثقة المستهلكين ارتفع خلال يونيو الحالي إلى 9ر100 نقطة مقابل 4ر98 نقطة خلال الشهر الماضي، مشيرة إلى أن قراءة المؤشر أكثر من 100 نقطة تشير إلى أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين.

وقال البنك المركزي إن معنويات المستهلكين تحسنت هذا الشهر مع استمرار تعافي الصادرات وتباطؤ التضخم.

كما انخفضت توقعات التضخم هذا الشهر مقارنة بالشهر السابق. وتوقع عامة الناس هذا الشهر ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 3% للعام المقبل، مقارنة بالشهر السابق حين بلغت تلك النسبة 2ر3%.

وتتم مراقبة هذه الأرقام عن كثب؛ لأن ارتفاع توقعات التضخم قد يدفع الشركات إلى رفع الأسعار والأشخاص إلى طلب زيادة الأجور، مما يضع المزيد من الضغط الصعودي على التضخم في المستقبل.

ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 7ر2% على أساس سنوي في الشهر الماضي؛ مقارنة بارتفاعه بنسبة 9ر2% سنويا في الشهر السابق.