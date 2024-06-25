بيربوك تحذر من أن تخفيض موارد وزارة الخارجية قد يضر بسمعة ألمانيا الدولية

على خلفية المفاوضات الصعبة داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا بشأن موازنة عام 2025، حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من الإضرار بسمعة ألمانيا الدولية.

ورداً على سؤال حول المشاكل التي تتوقعها في حالة تم تخفيض المساعدات الإنسانية الألمانية بشكل كبير، قالت بيربوك في القدس اليوم الثلاثاء إنها أينما ذهبت في العالم "ألاحظ أن ألمانيا تتمتع بثقة كبيرة لا يمكن تصديقها".

وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أن" عملتنا الرئيسية، بالذات هنا في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، هي هذه الثقة"، مشيرة إلى أن هذا الأمر تترتب عليه مسؤولية، وهذا يعني: "أن نكون حاضرين في الأزمات، على سبيل المثال من خلال المساعدات الإنسانية عندما تتعرض دول أخرى لمشاكل بسبب أزمات أو نزاعات أو كوارث".

وتابعت بيربوك أن من مسؤولية وزارة الخارجية أيضاً متابعة المواطنين الألمان في حالات الأزمات و"تمكين إعادتهم إلى ألمانيا إذا لزم الأمر". وأكدت بأن موارد الميزانية المخصصة لهذا الغرض أصبحت "أكثر أهمية من أي وقت مضى".

تجدر الإشارة إلى أنه بعدما أصر وزير المالية كريستيان ليندنر (رئيس الحزب الديمقراطي الحر) على الالتزام بالعمل بآلية كبح الديون وسياسة التقشف الصارمة في معظم الوزارات، فإن بيربوك ستواجه في المفاوضات الحالية تخفيضا كبيراً في الموارد المخصصة لوزارتها.



