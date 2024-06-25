سهولة الفرنساوي تُسعد طلاب الثانوية العامة ببنى سويف

عبّر طلاب الثانوية العامة ببنى سويف عن سعادتهم البالغة بسهولة امتحان اللغة الفرنسية، الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط مع وجود بعض الأسئلة التي استهدفت الطلاب المتفوقين.

وقال الطالب محمد أحمد فتحي، إن امتحان اللغة الفرنسية كان بسيطًا وسهلًا، ولم يواجه الطلاب أية صعوبات خلال الامتحان، باستثناء بعض الأسئلة التي كانت صعبة على البعض.

وأضاف الطالب علي أحمد: "الحمد لله امتحان اللغة الفرنسية كان سهلًا جدًا، والوقت كان كافيًا. ونعتبره بمثابة مصالحة لنا بعد صعوبة امتحان اللغة العربية. ونتمنى أن تكون الامتحانات المقبلة في نفس مستوى امتحان اللغة الفرنسية".

من جهته، أكد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أية بلاغات تعكر صفو الامتحانات، وأن المناخ العام للامتحانات جيد، مشيرا إلى سيطرة الهدوء على سير الامتحانات، ولم يتم رصد أية عقبات