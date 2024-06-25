سوناك: حزب العمال سيجعل بريطانيا عاصمة للهجرة غير الشرعية في العالم

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن حزب العمال سيجعل المملكة المتحدة "عاصمة الهجرة غير الشرعية في العالم" فيما يسلط المحافظون الضوء على خططهم لخفض الهجرة غير الشرعية والقانونية.

وصعد رئيس الوزراء هجماته على مقترحات السير كير ستارمر للحد من الهجرة التي ادعى المحافظون أنها ستسمح لآلاف آخرين بدخول المملكة المتحدة كل عام، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وانتقد ما أسماه "عفو ستارمر عن الهجرة غير الشرعية واتفاقه مع الاتحاد الأوروبي" في محاولة يائسة للحد من تقدم حزب العمال في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة المقررة في 4 يوليو.

وكرر المحافظون تعهداتهم بوقف الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك "تسيير إيقاع منتظم للرحلات الجوية إلى رواندا لتوفير رادع فعال، بدءا من يوليو، حتى يتم إيقاف القوارب".

لكن المعارضة ردت بأنه "بدلا من الحيل، سيحكم حزب العمال قبضته" على القضية واتهمت المحافظين "باختراع الأكاذيب بشكل يائس" حول سياساتهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي سجل فيه عدد المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بعد عبور القناة الإنجليزية رقما قياسيا جديدا في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري عند 12 ألفا و901 شخص.

ويقترب عدد عمليات العبور منذ أن أصبح سوناك، الذي وعد "بوقف القوارب"، رئيسا للوزراء في أكتوبر 2022 بسرعة من 50 ألف شخص.





