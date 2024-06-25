روسيا: مقتل شخصين في حريق بمقاطعة موسكو

أعلن حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف اليوم الاثنين، مقتل شخصين في حريق في منطقة فريازينو، مؤكدا أن خدمات الطوارئ تواصل عملها في إخماد الحريق.

وكتب في قناته على "تلغرام": "للأسف، لقي شخصان حتفهما في حريق في فريازينو، ويواصل رجال الإطفاء إخماد الحريق"، لافتا إلى أن 16 طاقم إسعاف تعمل في الموقع.،بحسب قناة"أر تي عربية"الروسية.

وأوضحت خدمات الطوارئ الروسية أن مساحة الحريق وصلت إلى 5ر4ألف متر مربع. واشتعلت النيران في أربعة طوابق في أحد المباني. وتم إرسال مروحية ثانية من طراز "كا-32" من مركز الطيران بموسكو للمساعدة على إخماد الحريق الذي تسبب بانهيار المبنى.

وأشارت خدمات الطوارئ إلى أن أكثر من 100 شخص و40 وحدة من المعدات تعمل في موقع الحريق، وعمل رجال الإطفاء معقد بسبب ارتفاع درجات الحرارة والدخان الكثيف.

وفي وقت سابق اليوم، أفيد أن الحريق كان في معهد أبحاث "بلاتان"، لكن الخدمة الصحفية لشركة "روس الكترونيكا" القابضة أوضحت أن المبنى لا علاقة له بمعاهد البحوث وصناعة الدفاع.