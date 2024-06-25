 سلطنة عمان وروسيا تبحثان آخر مستجدات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سلطنة عمان وروسيا تبحثان آخر مستجدات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

موسكو-(قنا)
نشر في: الثلاثاء 25 يونيو 2024 - 9:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يونيو 2024 - 9:44 م

عقدت سلطنة عمان وروسيا، في العاصمة الروسية موسكو اليوم الثلاثاء، جلسة مشاورات سياسية، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وترأس الجانب العماني الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية، ومن الجانب الروسي ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا.

وتبادل الجانبان خلال المشاورات السياسية وجهات النظر حول عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والقضية الأوكرانية.

كما استعرض البلدان، مجالات التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

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