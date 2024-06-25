غلق مخبز وتحرير 14 مخالفة للمخابز في حملة مكبرة بكفر الدوار

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف محمد عبد العال وكيل الوزارة، اليوم الثلاثاء، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن السيد الوكيل مدير إدارة كفر الدوار، وبرفقته محمد فوزي رئيس قسم الرقابة، حملة بناحية كفر الدوار.

وأسفرت الحملة عن غلق مخبز لمدة شهر لإنتاجه خبزًا ناقص الوزن بواقع 26 جرامًا للرغيف الواحد، و3 محاضر لـ3 مخابز لعدم الالتزام بمواعيد التشغيل، و5 مخابز لإنتاجهم خبزًا ناقص الوزن بمقدار 8 جرامات حتى 19 جرامًا في الرغيف الواحد،و 4 مخابز لإنتاجهم خبزًا غير مطابق للمواصفات.



وكانت الحملة برئاسة عباس محمد، ورفقة خالد سعيد المفتش بالإدارة، وتستمر الحملات للضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه التلاعب بدعم المواطن.