أمريكا و ألمانيا تطالبان بدور رئيسي للسلطة الفلسطينية في حكم غزة بعد الحرب

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، جاكوب ليو، الاثنين خلال مؤتمر في مدينة هرتسليا الإسرائيلية، بأن يكون للسلطة الفلسطينية، بعد إصلاحها، دور رئيسي في حُكم غزة، بعد انتهاء الحرب في القطاع.

وقال السفير الأميركي: يجب أن تكون السلطة الفلسطينية جزءاً من اليوم التالي لانتهاء الحرب في قطاع غزة، مشدداً على الحاجة إلى إدارة مدنية للقطاع الذي دمّرته 8 أشهر ونصف شهر من الحرب، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

والسلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس لا تحكم سوى الضفة الغربية المحتلة، منذ طردتها حركة حماس من قطاع غزة في 2007. وتطالب واشنطن بإصلاح السلطة حتى تتمكن من أداء دور رئيسي في البنيان السياسي المقبل للقطاع.

وأضاف ليو: علينا أن نجد طريقة لجعل هؤلاء الأشخاص يعملون معاً بطريقة تناسب احتياجات الجميع، مشيراً إلى أن وجود سلطة فلسطينية في غزة يمكن أن يكون مفيداً أيضاً لإسرائيل التي تسعى للقضاء على حركة حماس، بحسب تعبيره.

بدورها، دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى حلّ الدولتين كونه الطريق الأفضل نحو سلام دائم، وإصلاح من دون "تدمير" السلطة الفلسطينية.

وخلال المؤتمر الذي حضره أيضاً كثير من كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي، حذرت بيربوك من أن "تدمير وزعزعة استقرار الهياكل القائمة للسلطة الفلسطينية هو أمر خطر، ويؤدي إلى نتائج عكسية".