إطلاق مهرجان صيفي ثقافي في الكويت أول يوليو المقبل

تنطلق في الأول من شهر يوليو المقبل فعاليات الدورة الـ16 من مهرجان صيفي ثقافي في الكويت متضمنة العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية، وتستمر على مدار شهرين.

وتتضمن هذه الدورة ورشا فنية ومهنية للأطفال والكبار، إلى جانب المعارض التشكيلية والعروض المسرحية، فضلا عن مشاركة الفرق الشعبية الكويتية.

كما يتضمن المهرجان فعالية كبرى لأول مرة وهي (ملتقى أدب الطفل) الذي سيستقطب على مدار ثلاثة أيام أهم كتاب أدب الطفل على مستوى العالم الذين حققوا تجارب مميزة في هذا المجال عبر حلقات نقاشية، إلى جانب محاضرات متخصصة في المكتبات الرقمية الذكية ونظم المعلومات الحديثة.



