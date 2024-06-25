إنجلترا والدنمارك وسلوفينيا يتأهلون لثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية

تأهل المنتخب الإنجليزي إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، مساء اليوم الثلاثاء، بعد تصدره المجموعة الثالثة في المسابقة.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة إنجلترا وسلوفينيا، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب كولن، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا.

كما تعادل منتخب الدنمارك سلبيا مع نظيره الصربي، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا مساء اليوم، في الجولة ذاتها.

وبتلك النتيجة، حسم المنتخب الإنجليزي صدارة المجموعة بـ 5 نقاط، ليتأهل للدور القادم رفقة المنتخب الدنماركي الوصيف بـ 3 نقاط، ومنتخب سلوفينيا صاحب المركز الثالث بالمجموعة.

فيما ودع منتخب صربيا منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، بعد احتلاله المركز الرابع والأخير بالمجموعة برصيد نقطتين.