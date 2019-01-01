مفوض أوروبي لشئون الأمن: مصير 2500 شخص غادروا أوروبا للقتال في سوريا والعراق مجهول

قال المفوض الأوروبي لشؤون الأمن "جوليان كينج"، إن السلطات الأوروبية لا تعرف أماكن تواجد نحو 2500 ألف شخص غادروا البلدان الأوروبية سابقًا إلى مناطق النزاع في سوريا والعراق.

وقال "كينج" - في كلمة ألقاها أثناء جلسة الاستماع في البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - : "وفق تقييماتنا فإن 5.5 ألف مقاتل غادروا الدول الأوروبية؛ للتوجه إلى مناطق النزاع في العراق وسوريا، وثلثا هؤلاء المقاتلين من الرجال وربعهم من النساء".

وتابع قائلًا: "أن التقديرات التمهيدية تدل على أن 1.4 ألف شخص من هؤلاء المقاتلين قد قتلوا، كما تدل المعلومات المتوفرة لدى بلدان الاتحاد الأوروبي على أن 1.6 ألف مقاتل عادوا إلى أوطانهم".

وأوضح أن ذلك يعني أن أماكن تواجد 2.5 ألف شخص ليست معروفة، ومن الممكن أنهم لا يزالوا متواجدين في مناطق النزاع، ومن الممكن في مناطق نزاعات أخرى.