أنباء عن نقل الرئيس التونسي مجددا للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

أفادت وسائل إعلام تونسية ومصادر مقربة من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، بأنه تم نقله أمس الأربعاء إلى المستشفى العسكري إثر أزمة صحية طارئة، وهي المرة الثانية التي ينقل فيها الرئيس للمستشفى خلال شهر واحد.

وذكرت إذاعة موزاييك واسعة الانتشار في تونس أن السبسي نقل للمستشفى بعد طارئ صحي كما نشرت صحيفة الشروق التونسية الخبر ذاته.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من رئاسة الجمهورية، لكن حافظ قايد السبسي نجل الرئيس التونسي قال إن السبسي نقل للمستشفى العسكري إثر "توعك صحي طارئ ناتج عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية".

من جهته، قال مراسل محطة "فرانس 24" في تونس إن هناك تكتما من الجهات الرسمية حول أسباب ودوافع نقل السبسي إلى المستشفى.

وكان السبسي نقل في حالة حرجة الشهر الماضي للمستشفى العسكري حيث قضى أسبوعا قبل الخروج بعد إعلان تعافيه. ولم يظهر بعد ذلك سوى في مناسبتين فقط.

والسبسي (92 عاما) هو ثاني أكبر رئيس دولة سنا في العالم بعد ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية (93 عاما).

وأثارت الوعكة الصحية للرئيس التونسي، قبل أسابيع، مخاوف من حصول فراغ دستوري بخاصة مع قرب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية العام الحالي.