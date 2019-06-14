بوريس جونسون يلتقي أعضاء حكومته الجدد قبل إلقاء خطاب أمام البرلمان

التقى رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، اليوم الخميس، أعضاء حكومته الجديدة، قبل أن يدلي ببيان أمام البرلمان يستعرض فيه خطته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، كما هو مقرر في 31 أكتوبر المقبل، باتفاق أو بدون اتفاق.

وأعلن جونسون أمس الأربعاء، عن تغييرات جذرية في تشكيلة الحكومة، حيث عين مزيدا من المتشككين في الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب توليه رئاسة الوزراء خلفا لتيريزا ماي، التي استقالت بعد فشلها في الفوز بموافقة البرلمان البريطاني على الاتفاق الخاص بانسحاب البلاد من التكتل، والذي كانت توصلت إليه مع بروكسل.

وتردد أن جونسون عين مدير حملة التصويت للخروج من الاتحاد الأوروبي المثير للجدل دومينيك كامينجز، مستشارا بحكومته الجديدة.

وفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، وعد جونسون الناخبين بأنه لن يكون هناك "حلول وسط" في خطته لإخراج بريطانيا من الاتحاد بحلول نهاية أكتوبر.

ومن المقرر أن يتولى دومينك راب، كبير مفاوضي بريكست السابق، حقيبة وزارة الخارجية، وستتولى بريتي باتيل، وزارة الداخلية.