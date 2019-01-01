وزيرة الهجرة تلتقي عددا من الباحثين والطلاب المصريين بالجامعات الكندية

التقت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، عددًا من الأساتذة والباحثين والطلاب المصريين في جامعات كندا، في مقر المركز الثقافي المصري على هامش زيارتها إلى مدينة مونتريال.



حضر اللقاء السفير حسام محرم القنصل العام في مونتريال، والدكتور محمد حمزة الملحق الثقافي بواشنطن.



يأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة التي تقوم بها الوزيرة إلى كندا، والتي شهدت رفع العلم المصري أمام مقر برلمان مقاطعة أونتاريو بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة يوليو، بجانب الاحتفال بموافقة برلمان مقاطعة أونتاريو على إعلان شهر يوليو شهرا للحضارة المصري.



وقالت السفيرة، خلال لقائها بالأساتذة والطلبة المصريين في كندا، إن وجودهم دعمًا وإضافة لمصر، موضحة أن أبناءنا بالخارج سفراء لمصر في البلد الذي يدرسون به، وأنهم يمثلون بلدهم بما يبرزونه من صفات الالتزام والأمانة.



وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة تهتم بالشباب من أبناء الجيلين الثاني والثالث، وكذلك الطلاب المصريين بالخارج، وتنظيم الرحلات إلى مصر للتعرف على حضارتهم وتاريخهم، مثمنة دور الشباب في الرد على الأخبار السلبية والمحبطة، والشائعات التي تثار حول الدولة المصرية، والقيام بدور توعوي بين زملائهم وأقرانهم للتعريف بحجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة، والمشروعات القومية المختلفة.



كانت الوزيرة والوفد المرافق لها، قد عقدت اجتماعًا مع أعضاء المنظمة المصرية الكندية لرجال الأعمال، برئاسة عادل بولس رئيس المنظمة المصرية الكندية لرجال الأعمال بحضور عدد من رجال وسيدات الأعمال المصريين الكنديين.