ظهور موظفة إغاثة و5 مختطفين آخرين بنيجيريا في تسجيل فيديو

بثت جماعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش تسجيل فيديو يظهر عضوة بمنظمة "العمل ضد الجوع" الإنسانية غير الحكومية، و5 من موظفي المنظمة الذين اختطفوا الأسبوع الماضي، في الجزء الشمالي الشرقي لنيجيريا.

وذكر راديو "أفريقيا 1"، اليوم الخميس، أن مقطع فيديو الذي تبلغ مدته ثلاث دقائق، يظهر فيه امرأة ترتدي حجابا أزرقا وتؤكد باللغة الإنجليزية أنها عضوة في المنظمة، وقد اختطفت مع زملائها الخمسة الذين يظهرون خلفها.

وقالت المنظمة إن أحد السائقين في المنظمة قتل، بينما يوجد موظف من المنظمة وسائقين آخرين وثلاثة من العاملين الصحيين في تعداد المفقودين وذلك دون تحديد جنسيتهم.

وكانت المنظمة أعلنت الجمعة الماضية أن ستة من موظفيها كانوا في عداد المفقودين بعد هجوم وقع في 18 يوليو الجاري على قافلة بين مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو، ومهد جماعة "بوكو حرام" وداماساك على بعد 200 كيلومترا شمال شرقي البلاد.

يذكر أن ما يعرف بتنظيم "إسواب" الذي أقسم بالولاء لداعش عام 2016، شن العديد من الهجمات على القوات المسلحة النيجيرية، بالإضافة إلى اختطاف موظفي المنظمات غير الحكومية.