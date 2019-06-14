جامعة بني سويف توقع بروتوكولات تعاون مع جامعات إفريقية

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إن الجامعة تعمل على تعزيز التعاون مع الجامعات الإفريقية، وذلك في ضوء تولي مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي، والتي تعد تتويجًا لجهودها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الأخيرة؛ لتحقيق أهداف أجندة التنمية الإفريقية 2063.

وأضاف حسن - في تصريح اليوم الخميس - أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة (دودوما) بتنزانيا، وجامعة (إبراهيم باداماسال بابا نجيدا) بنيجيريا، فضلًا عن استقبال باحثين في علم الكيمياء الحيوية بجامعة (كوازولو ناتال) بجنوب إفريقيا.

وأوضح أن الجامعة استقبلت أيضًا مندوبي الأكاديمية العربية الإفريقية بليبيا، وشاركت بمشروع بحثي مشترك بين كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة ومركز البحوث الزراعية بجنوب إفريقيا والممول بـ250 ألف جنيه من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابع لوزارة التعليم العالي، وما يقرب من مليون جنيه من الجانب الإفريقي.

وأشار إلى أن الجامعة قامت بتخصيص 50 منحة في المجالات التنموية والحيوية التي تحتاجها قارة إفريقيا وهي مجالات الطب بأنواعها، وتطبيقات وعلوم الليزر، وعلوم المسنين، وتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة، وريادة الأعمال، والطب البيطري، وتنمية الثروة الحيوانية، وعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشاكل المياه والطاقة، والنباتات الطبية والعطرية، وتكنولوجيا النانو وتكنولوجيا التعليم.