تراجع غير متوقع لعدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا

تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 20 يوليو الحالي، وذلك بعد ارتفاع غير متوقع لعدد الطلبات في الأسبوع السابق عليه.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية، الصادر اليوم الخميس، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ الأسبوع الماضي 206 آلاف طلب، بتراجع قدره 10 آلاف طلب عن الأسبوع السابق عليه الذي سجل 216 ألف طلب، وفقا للبيانات الأولية. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الطلبات خلال الأسبوع الماضي، إلى 219 ألف طلب.

ومع هذا التراجع غير المتوقع انخفض عدد الطلبات خلال الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى له منذ تراجع في الأسبوع المنتهي في 13أبريل الماضي إلى 193 ألف طلب وهو أقل مستوى له منذ حوالي 50 عاما.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن متوسط عدد الطلبات الأسبوعي، خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا، تراجع إلى 213 ألف طلب، بانخفاض قدره 5750 طلبا عن الأسبوع السابق ، عندما بلغت 218750 ألف طلب وفقا للبيانات غير المعدلة.

وأضافت الوزارة أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، تراجع أيضا بواقع 13 ألف طلب ليصل إلى 676ر1 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي في 13 يوليو الحالي.

وتراجع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى مليون و697250 طلبا بتراجع قدره 4500 طلبا عن الأسبوع السابق، حيث كان مليون و701750 طلب.

ومن المقرر أن تعلن وزارة العمل الأمريكية غدا الجمعة بيانات تقريرها الشهري عن سوق العمل في الولايات المتحدة خلال يوليو الحالي.