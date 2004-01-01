البيت الأبيض يصف إفادة روبرت مولر بأنها قمة الإحراج للديمقراطيين

وصف البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، جلسة الاستماع في الكونجرس للمحقق الخاص روبرت مولر حول التحقيق في تدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية، بأنها قمة الإحراج للديمقراطيين.



وقالت المسؤولة الإعلامية في البيت الأبيض سيتفاني جريشام، وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية، "إن الساعات الثلاث الأخيرة تشكل قمة الإحراج للديمقراطيين، وذلك بعد انتهاء جلسة الاستماع الأولى وقبيل بدء الجلسة الثانية والأخيرة، مضيفة توقعوا مزيدًا من ذلك في النصف الثاني".



وقال مولر، في الجلسة الأولى، إنه لم يبرئ ترامب في تقريره حول تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية في عام 2016، لكنه ذكر بما جاء في التقرير "إننا لن نقول ما إذا كان الرئيس قد ارتكب جرما، كان هذا قرارنا وسيبقى كذلك"، مشيرًا إلى أنه لم توجد أدلة كافية تورط الرئيس ترامب في مسألة التآمر مع الروس.