 عمرو أديب: فاروق الفيشاوي واحد من أهم الممثلين المصريين في الـ30 عاما الأخيرة - بوابة الشروق
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عمرو أديب: فاروق الفيشاوي واحد من أهم الممثلين المصريين في الـ30 عاما الأخيرة

نور رشوان
نشر فى : الخميس 25 يوليه 2019 - 1:32 م | آخر تحديث : الخميس 25 يوليه 2019 - 1:32 م

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن حزنه لرحيل الفنان فاروق الفيشاوي، الذي تُوفي صباح اليوم.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، اليوم الخميس: «كان فاروق الفيشاوي جاري في العمارة بحي الدقي لسنوات طويلة، نقابل بعضنا بشكل يومي صعودًا ونزولًا، وكان مثقفًا موهوبًا مهمومًا بالواقع المحيط به بشكل كبير».

وأضاف: «رحم الله فاروق الفيشاوي، واحد من أهم الممثلين المصريين في الثلاثين عامًا الأخيرة».

وتُوفي الفنان فاروق الفيشاوي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ67 عامًا، في أحد المستشفيات الخاصة، بعد صراع مع مرض السرطان، دخل على إثره في غيبوبة كبدية.

 


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