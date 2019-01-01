رجال إدعاء إسبان يطلبون التحقيق مع «بانكو بيلباو» على خلفية مزاعم تجسس على منافسين

طلب رجال الإدعاء في إسبانيا من قاض وضع"بانكو بيلباو فيسكايا أرجنيتينا" رهن التحقيق الرسمي على خلفية مزاعم بتواصله مع وكالة استخبارات خاصة للتجسس على منافسين تجاريين وسياسيين وصحفيين.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أن المدعي الخاص بالنظر في قضايا الفساد والجريمة المنظمة، عرض اليوم تقريرًا على قاض إسباني يدعوه إلى إجراء تحقيق فى مزاعم بتلقى رشاوى والكشف عن أسرار وفساد فى قطاع التجارة.



وقالت بلومبرج إن هذه الخطوة من شأنها تصعيد فضيحة قاصرة حتى الآن على وسائل الإعلام بصورة أساسية، حيث وصلت المزاعم حول هذا البنك إلى أعلى مستوى لها.



وكانت وسائل الإعلام قد ذكرت أنه اعتبارا من عام 2004 قام رئيس البنك فرانشيسكو جونزاليز بإصدار تعليمات شخصية لوكالة تجسس للتنصت على هواتف أشخاص، من بينهم نائب رئيس الوزراء والمستشار الخاص لرئيس الوزراء السابق، فضلا عن المدير التنفيذى لشركة "ساسيير إس إيه" للتشييد ومدير تنفيذي في بنك منافس لـ"بانكو بيلباو".



وقال المدعي في بيانه:" إن الخدمات المقدمة تنطوى على اختراق مكرر للحقوق الأساسية للأشخاص عبر المراقبة الشخصية والوصول إلى اتصالاتهم أو وثائقهم المصرفية، بما يمثل جرائم متعددة تتعلق بالوصول إلى الأسرار وكشفها".