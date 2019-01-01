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إصابة شخصين إثر حادث تصادم بكفر الدوار

خميس البرعي
نشر فى : الخميس 25 يوليه 2019 - 3:26 ص | آخر تحديث : الخميس 25 يوليه 2019 - 3:28 ص
استقبلت مستشفى كفر الدوار العام 2 مصابين إثر حادث تصادم موتيسكل بسياره بمدخل راس كوتش بكفر الدوار.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بحادث تصادم ومصابين. 

وعلى الفور، انتقل المقدم حسام أبو وافية رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء السير أسفر الحادث عن إصابة كل من محمود محمد عبدالفتاح (22 سنة) نزيف بالمخ وحافظ جابر سعد (34 سنة) اشتباه في نزيف بالمخ.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقى العلاج.

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