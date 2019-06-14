بدء اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية لاختيار مديرها الجديد

بدأ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعه الطارئ اليوم بمقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا ، برئاسة لينا الحديد رئيس المجلس وسفير الأردن فى فيينا بحضور عدد من السفراء والمندوبين للدول الأعضاء في الوكالة وبمشاركة السفير المصري فى فيينا عمر عامر.

يتناول الاجتماع بحث اختيار مدير عام جديد مؤقت للوكالة خلفا للياباني يوكيا أمانو والذي توفى قبل 3 أيام، وذلك حتى عقد المؤتمر العام للوكالة فى سبتمبر المقبل.

يذكر أن يوكيا أمانو تولى منصب المدير العام فى عام 2009 وكان من المفترض أن يستمر في منصبه حتي عام 2021، إلا أنه كان يعتزم الاستقالة بسبب سوء حالته الصحية وقد وافته المنية قبل 3 أيام عن عمر 72 عاما.

واتسمت فترة قيادة أمانو لوكالة الطاقة الذرية بالسياسات الهادئة خاصة فى ملفي إيران وكوريا الشمالية مع التركيز على التوسع في الاعتماد على الطاقة النووية في المجالات الطبية وتوليد الكهرباء وكافة الأغراض السلمية.