تراجع صافي أرباح «دانون» الفرنسية لمنتجات الألبان خلال النصف الأول

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أعلنت شركة منتجات الألبان والأغذية الفرنسية "دانون" -اليوم الخميس- تراجع صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 04ر1 مليار يورو مقابل 20ر1 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تراجعت أرباح السهم الواحد من 87ر1 يورو إلى 58ر1 يورو خلال الفترة نفسها.

في الوقت نفسه زادت مبيعات الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 2ر1% سنويا إلى 65ر12 مليار يورو مقابل 50ر12 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل أبقت "دانون" على توقعاتها لنتائج العام الحالي ككل، حيث تتوقع زيادة مبيعاتها بنسبة 3% تقريبا وتحقيق هامش أرباح تشغيل يزيد على 15%.