عدد العطلات المرضية لمشكلات نفسية زاد ثلاثة أضعاف بألمانيا منذ 1997

كشفت دراسة استغرقت عدة سنوات في ألمانيا أن عدد العطلات المرضية لأشخاص عاملين بسبب مشكلات نفسية زاد بمقدار يزيد على ثلاثة أضعاف خلال العشرين عاما الماضية.

ولإجراء هذه الدراسة قام صندوق التأمين الصحي الألماني بتقييم أيام عطلات الأشخاص المؤمن عليهم منذ عام 1997 في تقريره الذي يحمل اسم "التقرير النفسي لعام 2019".

وجاء في التقرير أن عدد العطلات المرضية لموظفين بسبب مشكلات نفسية بلغ أقصى مستوياته في عام 2017.

وبحسب التقرير، تغيب كل موظف مؤمن عليه 5ر2 يوم في المتوسط عن العمل بسبب مشكلات نفسية في عام 2017.

يذكر أن متوسط مثل هذه العطلات لكل مؤمن عليه بلغ 7ر0 يوم فقط في عم 1997.

وبحسب التقرير، تراجع عدد أيام التغيب بسبب مشكلات نفسية للمرة الأولى في عام 2018 بشكل طفيف بعد زيادة مستمرة.

ووفقا لبيانات صندوق التأمين الصحي بألمانيا، لا تعني هذه الزيادة في أيام التغيب نتيجة المعاناة من مشكلات نفسية بالضرورة إلى أن هناك زيادة في الإصابة بأمراض نفسية بين المواطنين بشكل عام.

ومن جانبه، أرجع رئيس مجلس إدارة الصندوق أندرياس شتورم هذه الزيادة إلى الانفتاح في التعامل مع هذه النوعية من المشكلات، وقال: " خلال الحديث بين الطبيب والمريض، لم تعد المشكلات النفسية من المحظورات حاليا"، وأوضح أنه لهذا السبب يتم التعامل مع العطلات المرضية لهذا السبب على نحو أكثر انفتاحا.