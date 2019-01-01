حرص أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي على تهنئة زملائه والإدارة والجماهير بعد التتويج بلقب بطولة الدوري الممتاز الـ41 في تاريخ القلعة الحمراء.

وتوج الأهلي رسميًا بلقب الدوري الممتاز لموسم 2018 – 2019، بعد فوزه على المقاولون العرب 3 – 0، ليحسم البطولة لصالحه بفارق 5 نقاط قبل ملاقاة الزمالك يوم الأحد المقبل في مباراة القمة التي ستقام على ستاد برج العرب بالجولة الأخيرة من منافسات المسابقة المحلية.

وقال أيمن أشرف نجم الأهلي في تصريحات لقناة "تايم سبورت": البطولة كانت قوية وعشنا أوقات صعبة للغاية، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الأهلي لمثل تلك المواقف في النهاية الخبرات حسمت اللقب لصالحنا، أهنئ جميع اللاعبين الحاليين والذين رحلوا عن صفوف الفريق سواء كوليبالي وكذلك المصابين سعد سمير ومحمد محمود، كلنا شركاء في هذا الإنجاز".

وأضاف نجم المنتخب الوطني:" تعرضنا خلال فترة البطولة للتشكيك في قدراتنا، ولكننا جميعا كنا واثقون من تراجع مستوى المنافسين لخوفهم من انتفاضة الأهلي كلما استمر الفريق في تحقيق الفوز".

وعن مباراة القمة أمام الزمالك.. رد أيمن أشرف:" لن نتهاون أمامهم رغم أن المباراة ليست مؤثرة، ولكننا تعودنا أن نكون رقم 1، سوف نستعد للقاء بكل جدية وتركيز، وننتظر مساندة الجماهير في كل المباريات المقبلة".