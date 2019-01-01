 المدعى العام الأمريكي يفتح الباب أمام عودة تطبيق الإعدام في البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المدعى العام الأمريكي يفتح الباب أمام عودة تطبيق الإعدام في البلاد

د ب أ
نشر فى : الخميس 25 يوليه 2019 - 9:21 م | آخر تحديث : الخميس 25 يوليه 2019 - 9:21 م

أصدر المدعى العام الأمريكي وليام بار، الخميس، أمرًا يمهد الطريق أمام الحكومة الفيدرالية لاستئناف تطبيق عقوبة الإعدام لأول مرة من أكثر من 15 عاما.


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