حكم قضائي بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 600 ألف جنيه سنويا لطفليه من الفنانة زينة كمصروفات دراسية



قضت محكمة الاستئناف اليوم الخميس، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 29 ألفا و868 جنيها إسترلينيا سنويا كمصروفات دراسية لصالح طفليه من الفنانة زينة «زين الدين وعز الدين»، وتصحيح حكم أول درجة بإلزامه بسدادها بالجنية المصري بدلا من الاسترليني.



وأوضح المحامي عمر عبد الرحمن وكيل دفاع الفنان أحمد عز في تصريحات لـ«الشروق» أن الحكم قضى بإلزام موكله بدفع قيمة المصروفات المقضي بها في حكم أول درجة كما هي ولكن بالجنية المصري، ذاكرا أن المحكمة لم تحدد القيمة تحديدا واقتصرت على إلزامة بسدادها بالعملة المحلية بدلا من الأجنبية، متابعا: «هنبقى نعرف كام بالظبط وفقا لأسعار صرف وتغيير العملات بالبنك المركزي».



يُذكر أن محكمة أسرة مدينة نصر قضت بإلزام عز بسداد مبلغ 29 ألفا و868 جنيها إسترلينيا سنوريا لطفليه كمصروفات دراسية، وهو ما لم يلقى قبوله واستأنفت على الحكم، ليصدر الحكم المتقدم بإلزامه بالمصروفات كما هي ولكن بالجنيه المصري.



وكان عز قد دفع أمام المحكمة بإنه غير ملزم بمصروفات تعليم الطفلين خلال عام 2017-2018 لأنهما «لم يبلغا السن الرسمي في التعليم الأساسي، وهو سن السادسة حيث كانا في الرابعة من عمرهما»، مضيفا أنهما «يدرسان في مدارس دولية، لا تخضع للتعليم المصري الذي تشرف عليه وزارة التربية والتعليم»، مطالبا بعدم إلزامه بثمة مصروفات لهما.



يُذكر أن محكمة الأسرة بمدينة نصر، قضت فى أبريل 2019 بقبول الدعوى المقامة من الفنانة زينة، ضد الفنان أحمد عز، وألزمته بزيادة النفقة الشهرية لـ30 ألف جنيه بدلا من 20 ألفا.