«السبيلي» يعود مديرًا لمباحث الجيزة بعد 12 عامًا

بعد غياب 12 عاما شغل وقتها رئيسا لمباحث الدقي لمدة 3 سنوات في البحث الجنائي كرئيس لمباحث الدقي بفرقة وسط الجيزة، عاد اللواء محمود السبيلي مديرا للإدارة العامة لمباحث الجيزة.

وتميز السبيلي خلال فترة تواجده بالجيزة بالجدية في العمل وإصراره الدائم في "تقفيل" جميع القضايا، وكان بابه مفتوحا للجميع حسب روايات القيادات الأمنية القديمة بالجيزة.

وعاد السبيلي خلال حركة التنقلات التي أعلن عنها اليوم وزير الداخلية اللوء محمود توفيق، وسط حالة من الارتياح بين صفوف ضباط المباحث يذكر ان الضابط محمود السبيلي شغل منصب رئيس مباحث الدقي خلال عام 2004 ، ونجح في فرض سيطرته علي انحاء الحي الشاغل بالعديد من السفارات والمنشئات الحيوية بالمحافظة.

بحلول عام 2007 صدر قرارا بترقية "السبيلي" ليشغل منصب مفتش مباحث قطاع أكتوبر خاصة مع زيادة الكثافة السكانية لتلك المدينة ليواصل "ثعلب المباحث" نجاحاته في طريقه إلى بلوغ أعلى المناصب لتكون أولى خطواته بانتدابه للعمل في قطاع الأمن العام، وأسندت له مهمة الإشراف على بعض القضايا الشائكة في محافظة الجيزة.