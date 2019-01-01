رئيس هيئة الانتخابات التونسية: تغيير موعد الانتخابات الرئاسية أمر وارد

يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، في وقت لاحق اليوم الخميس، اجتماعا للنظر في المستجدات والتفاعل معها، بعد وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، وفق ما صرح به رئيس الهيئة نبيل بفون.

وأوضح بفون، أن تغيير موعد إجراء الانتخابات الرئاسية أمر وارد، قائلا: "وفاة رئيس الجمهورية يفرض على الهيئة تغيير موعد الانتخابات الرئاسية المقرر لها يوم 17 نوفمبر 2019 في الداخل وأيام 15 و16 و17 نوفمبر في الخارج".

وينص الفصل 84 من الدستور على أنه في حالة الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية ، يتولّى استنادا إلى ذلك رئيس مجلس نواب الشعب رئاسة الجمهورية مؤقتا لفترة تتراوح بين 45 يوما و90 يوما.

من جهة أخرى، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية خالد الحيوني - في تصريح اليوم - استقرار الوضع الأمني في أنحاء الجمهورية..مشيرا إلى أن الوزارة في حالة يقظة وانتباه مستمرين وتعمل على المحافظة على الأمن العام.

وقال الحيوني، إن وزارة الداخلية تقوم بواجبها الوطني المناط بعهدتها وتقوم في الظرف الحالي بكل الأعمال النابعة من اختصاصاتها في المحافظة على الأمن العام وسلامة الأفراد والممتلكات العامة والخاصة.