 الأحزاب الإسرائيلية تشكل تحالفا يساريا لتحدي نتنياهو - بوابة الشروق
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الأحزاب الإسرائيلية تشكل تحالفا يساريا لتحدي نتنياهو

تل أبيب - د ب أ
نشر فى : الخميس 25 يوليه 2019 - 1:23 م | آخر تحديث : الخميس 25 يوليه 2019 - 1:23 م

شكل حزبان إسرائيليان يساريان، هما ميرتس وحزب إسرائيل ديمقراطية الذي يرأسه رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، كتلة يسارية جديدة لخوض انتخابات الكنيست التي تجرى في 17 سبتمبر المقبل.

وسيرأس قائمة التحالف الجديد المسمى "المعسكر الديمقراطي" رئيس حزب "ميرتس" نيتسان هوروفيتش وسيدرج ستاف شافير من حزب العمل في المرتبة الثانية على القائمة، بحسب بيان مشترك نشر اليوم الخميس.

وتأتي الخطوة بعد أسابيع من التكهنات والمفاوضات المطولة بين زعماء تيار اليسار.

ورحب الكثيرون في اليسار بالتحالف ووصفوه بأنه وسيلة لمنع تبديد الأصوات وذهابها إلى الأحزاب التي قد لا تتجاوز الحاجز الانتخابي المطلوب.

يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحديا صعبا من الخصوم السياسيين الذين يسعون للإطاحة به في سبتمبر، وأعلن باراك الذي شغل رئاسة الوزراء في فترة 1999 - 2001 ، الشهر الماضي إنه سوف يتحدى نتنياهو .

وحصل نتنياهو على فترة ولاية خامسة في وقت سابق من العام الحالي، ولكنه دعا إلى إجراء انتخابات جديدة بعدما فشل في تشكيل حكومة.


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