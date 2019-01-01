ألمانيا والنمسا تتفقان على خطة عمل بشأن حركة النقل

وصلت ألمانيا والنمسا اليوم الخميس لاتفاق على خطة عمل مكونة من عشر نقاط بشأن تخفيف العبء عن حركة المرور العابرة بين الدولتين، لاسيما بالنسبة للنقل الثقيل.

وقال وزير النقل الألماني أندرياس شوير اليوم الخميس بعد اجتماع بشأن الأزمة بالعاصمة برلين مع نظيره النمساوي أندرياس رايشهارت ووزير النقل المحلي لولاية بافاريا، هانز رايشهارت، إن الهدف هو تحسين الوضع على الحدود وإنهاء "تكدس المباحثات".

ويندرج ضمن الخطة مثلا تعزيز التحول من النقل على الطرق السريعة إلى السكك الحديدية وكذلك تحسين نظام التحكم المتنقل بالشاحنات.

ولكن رئيس حكومة ولاية تيرول النمساوية جونتر بلاتر صرح بأنه يعتزم التمسك مثلا بحظر السير على طرق بديلة في منطقة إنسبروك خلال العطلات الأسبوعية، وقال: "لازلنا بحاجة لهذه التدابير الطارئة أيضا".

كانت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قد كشفت صباح اليوم عن ظهور تقارب في الآراء قبل الاجتماع، وذكرت أنه سيتم الاتفاق خلال اجتماع على خطوات ملموسة من أجل تخفيف العبء عن حركة النقل في ولاية تيرول النمساوية وولاية بافاريا الألمانية.