البيت الأبيض ينتقد حكما قضائيا أوقف محاولات ترامب تغيير قواعد الهجرة



انتقد البيت الأبيض قرار محكمة اتحادية أوقف محاولات الرئيس دونالد ترامب لتغيير القواعد وتقليص قدرة المهاجرين بشكل كبير على طلب اللجوء على الحدود الجنوبية.

وأصدر قاض في محكمة أمريكية على مستوى المقاطعة بسان فرانسيسكو حكما أوليا ضد الإدارة، التي وضعت قواعد جديدة هذا الشهر، قائلة إن المهاجرين الذين يمرون عبر دولة ثالثة للوصول إلى الولايات المتحدة لن يكونوا مؤهلين لطلب اللجوء.

وكان من شأن هذه القاعدة الجديدة أن تعرقل بشكل فعلي معظم إجراءات الحماية للاجئين على الحدود، وهي جزء من حملة صارمة أوسع نطاقا للتصدي للهجرة من جانب ترامب.

وجاءت خطوة المحكمة في كاليفورنيا بعد ساعات من إصدار محكمة في واشنطن حكما متناقضا لصالح الإدارة، لكن القرار الأخير يعني إرجاء محاولات ترامب لتغيير اللائحة.