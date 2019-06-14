الصين تدعو الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ «صين واحدة»

أعربت الصين -اليوم الخميس- عن قلقها حيال إبحار سفينة عسكرية أمريكية في مضيق تايوان، داعية في الوقت نفسه الولايات المتحدة إلى الالتزام بمبدأ (صين واحدة) والبيانات المشتركة الثلاثة بين البلدين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليوم بمقر الوزارة- إن الصين أعربت عن قلقها للولايات المتحدة، وأن تايوان أهم القضايا وأكثرها حساسية في العلاقات بين بكين وواشنطن.

وأضافت: "نحث الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين البلدين، والتعامل مع القضايا المتعلقة بتايوان بطريقة متعقلة وملائمة، وذلك لعدم الإضرار بالعلاقات الثنائية والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".