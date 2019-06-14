 الصين تدعو الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ «صين واحدة» - بوابة الشروق
الخميس 25 يوليه 2019 2:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

الصين تدعو الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ «صين واحدة»

أ ش أ
نشر فى : الخميس 25 يوليه 2019 - 2:22 م | آخر تحديث : الخميس 25 يوليه 2019 - 2:22 م

أعربت الصين -اليوم الخميس- عن قلقها حيال إبحار سفينة عسكرية أمريكية في مضيق تايوان، داعية في الوقت نفسه الولايات المتحدة إلى الالتزام بمبدأ (صين واحدة) والبيانات المشتركة الثلاثة بين البلدين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليوم بمقر الوزارة- إن الصين أعربت عن قلقها للولايات المتحدة، وأن تايوان أهم القضايا وأكثرها حساسية في العلاقات بين بكين وواشنطن.

وأضافت: "نحث الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين البلدين، والتعامل مع القضايا المتعلقة بتايوان بطريقة متعقلة وملائمة، وذلك لعدم الإضرار بالعلاقات الثنائية والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك