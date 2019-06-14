ألمانيا: باحثون يحذرون من مواجهة المزيد من موجات الحر في البلاد

حذر باحثون في علوم المناخ بألمانيا من مواجهة موجات حر متكررة مستقبلا في ألمانيا كالتي تشهدها البلاد حاليا.

وقالت دانيلا ياكوب، رئيسة مركز خدمة المناخ بألمانيا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بمدينة هامبورج: "لا يزال غير واضح حتى الآن، إذا ما كان سيتم الوصول لقيم قياسية جديدة دائما أم أننا سنقترب بصورة متكررة من هذه المستويات القياسية".

واستدركت قائلة: "ولكن إذا اعتبر المرء نماذج المناخ الإقليمية حقيقية، فقد تصل درجات الحرارة إلى 44 أو 45 أو 46 درجة مئوية (في بعض الأماكن) في منتصف القرن".

واقترب الارتفاع في درجات الحرارة في ألمانيا أمس الأربعاء، من الوصول إلى أعلى مستوى جرى تسجيله في ألمانيا على الإطلاق منذ بدء تسجيل درجات الحرارة أواخر القرن التاسع عشر.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن أعلى درجة حرارة جرى تسجيلها أمس كانت في مدينة زاربروكن حيث بلغت 40.2 درجة، لتكون المدينة الواقعة غربي ألمانيا هى أكثر الأماكن سخونة في البلاد في هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن أعلى درجة حرارة جرى قياسها في ألمانيا منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في عام 1881، كانت 40.3 درجة في مدينة كيتسينجن بولاية بافاريا في عام 2015، وأشارت تقديرات خبراء الأرصاد أمس إلى أن من الممكن الوصول إلى هذا المستوى اليوم الخميس.