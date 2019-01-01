تقرير: جونسون يختار رئيس حملة «بريكست» السابق للعمل مستشارا للحكومة البريطانية الجديدة

أفادت تقارير صحفية مساء اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون اختار دومينيك كومينجز، مدير حملة مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي (بريكست) السابق، للعمل كمستشار لحكومته.



وقالت صحيفة"إيفننج ستاندارد" اللندنية إن هذا القرار أصاب الحكومة البريطانية بالصدمة، في إشارة إلى كبار الموظفين المدنيين في بريطانيا، ونقلت الصحيفة عن "مصدر مطلع" قوله إن كومينجز سوف يكون واحدا من بين إثنين من المستشارين للحكومة البريطانية.



وأشار المصدر إلى أن كومينجز سوف يكون المدير التنفيذي، حيث يدير مكتب رئيس الوزراء ويتولى تدبير اللقاءات اليومية، وهو المجال الذي يجيده بصورة استثنائية".