 مجلس الشيوخ التشيكي يصوت لصالح محاكمة رئيس البلاد أمام المحكمة الدستورية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس الشيوخ التشيكي يصوت لصالح محاكمة رئيس البلاد أمام المحكمة الدستورية

(د ب ا) 
نشر فى : الخميس 25 يوليه 2019 - 7:35 ص | آخر تحديث : الخميس 25 يوليه 2019 - 7:35 ص
صوت مجلس الشيوخ في جمهورية التشيك اليوم الأربعاء، لصالح بدء اتخاذ إجراء قانوني ضد الرئيس ميلوس زيمان أمام المحكمة الدستورية.

ويتهم مجلس الشيوخ التشيكي الرئيس زيمان (74 عامًا) بثماني اتهامات تتعلق بانتهاك الدستور.

وصوت لصالح الإجراء القانوني 48 عضوا من مجموع الأعضاء البالغ عددهم 75 عضوا، بحسب وكالة الأنباء التشيكية.

وليس من المحتمل أن يتم تمرير هذه المبادرة داخل مجلس النواب.

وتشمل قائمة الاتهامات الموجهة إلى زيمان الإدلاء بتصريحات رسمية تتناقض مع السياسة الخارجية لبلاده، فضلا عن اتهام العاملين فى مكتبه بالتأثير على القضاء.

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