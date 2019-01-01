وزير العمل اللبناني يعلن نيته تسهيل حصول العمال الفلسطينيين على إجازات

أعلن وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري اليوم الخميس عن نيته تبسيط الإجراءات اللازمة لحصول العمال الفلسطينيين على إجازات عمل في لبنان.

وعقد الحريري بعد ظهر اليوم اجتماعاً مع الوزير أبو سليمان في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور حسن منيمنة والوزير السابق غطاس خوري، بحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي للرئيس الحريري، وتناول الاجتماع "موضوع اليد العاملة الفلسطينية في لبنان".

وقال الوزير أبو سليمان بعد اللقاء "جرى البحث في سبل تسهيل المستندات اللازمة لحصول العمال الفلسطينيين على إجازات العمل التي يفرضها القانون اللبناني، وكان البحث ايجابيا وسأعقد اجتماعا الأسبوع المقبل مع فريق عمل الوزارة والإخوة الفلسطينيين، لنطلع على هواجسهم بالنسبة لهذا الموضوع للعمل على تبسيط الاجراءات قدر المستطاع ضمن سقف القانون اللبناني الذي لا يمكن الخروج عنه".

وأضاف "بحثنا تداعيات خطة وزارة العمل على اللاجئين الفلسطينيين، وهناك إقرار على أن هناك وضع خاص للفلسطينيين مقارنة بالعمال الأجانب، والقانون اللبناني يعترف بذلك".

يذكر أن الاضراب العام والاقفال عم اليوم الخميس مخيم عين الحلوة احتجاجاً على قرار وزارة العمل بحق العمال الفلسطينيين، وهو إضراب مستمر منذ أكثر من أسبوع.

وكانت وزارة العمل اللبنانية قد أطلقت خطة لمكافحة العمالة غير الشرعية، وأعطت مهلة شهرا للمخالفين لتسوية أوضاعهم بدأت في 10 يونيو.

وتطالب الوزارة جميع العاملين الأجانب بالحصول على إجازات عمل.