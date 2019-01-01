دورات تدريبية بالتعاون مع الحماية المدنية لتدريب الطلاب والعاملين بجامعة الفيوم

أعلن الدكتور أشرف رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية "إلزامية" للموظفين والعمال وأعضاء هيئة التدريس عن كيفية التعامل أثناء حالات الطوارئ وإخلاء المبنى في حالة حدوث حريق، بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية بالفيوم.



جاء ذلك خلال ترؤس أشرف رحيل جلسة مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور حسام أبو الهدى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأيمن حلبة القائم بأعمال أمين عام الجامعة وأعضاء المجلس .



وقال القائم بأعمال رئيس الجامعة - خلال الجلسة - إن وزارة المالية اعتمدت اللائحة المالية والإدارية لمركز بحوث واستشارات التنمية بالجامعة ومركز الخدمة العامة بكلية التربية الرياضية.