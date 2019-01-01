 إزالة 76 حالة تعد على نهر النيل في 5 محافظات اليوم - بوابة الشروق
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إزالة 76 حالة تعد على نهر النيل في 5 محافظات اليوم

أ ش أ
نشر فى : الخميس 25 يوليه 2019 - 7:31 م | آخر تحديث : الخميس 25 يوليه 2019 - 7:31 م

نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري حملة مكبرة الخميس لإزالة التعديات على نهر النيل في نطاق محافظات القليوبية، البحيرة، الدقهلية، المنيا، أسيوط.
أسفرت الحملة عن إزالة 76 حالة تعد على مجرى نهر النيل، وبذلك يصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة 46 ألفا و864 حالة تعد.
وتواصل وزارة الموارد المائية والري العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية قصوى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.
وتؤكد وزارة الموارد المائية والري أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".

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